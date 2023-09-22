Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Україна та держави ЄС зберуться на зустріч у Брюсселі, щоб вирішити зернове питання

22 вересня 2023, 18:56
Україна та держави ЄС зберуться на зустріч у Брюсселі, щоб вирішити зернове питання
Фото: з вільного доступу
Головним елементом плану є ліцензування експортних операцій з аграрними продуктами, на які раніше поширювалися захисні торгові заходи з боку ЄС.

Наступного четверга, 28 вересня, у Брюсселі зберуться представники України, Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Болгарії та інших зацікавлених країн-членів ЄС, щоб обговорити вирішення проблем з експортом українського зерна.

Речниця Європейської комісії Міріам Гарсія Феррер заявила, що на зустрічі мають ухвалити запропонований Україною план дій, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми завершили розробку наших коментарів щодо українського плану дій, який був представлений у понеділок на зустрічі Координаційної платформи. Обміни думками були дуже конструктивними, ми бачили дуже позитивний шлях уперед. Сьогодні ми надіслали запрошення до участі в зустрічі Координаційної платформи наступного четверга. Ми матимемо можливість завершити роботу над цим планом дій, щоб він міг запрацювати якнайшвидше", — сказала вона.

Феррер додала, що план дій має різні складові. Ідеться, зокрема, про більш жорсткий контроль за експортом української сільськогосподарської продукції, інформаційну кампанію з розʼяснення експортерам вразливості ринків у країнах-сусідах, узагальнення інформації щодо кінцевих споживачів продукції тощо.

Головним елементом плану є ліцензування експортних операцій з аграрними продуктами, на які раніше поширювалися захисні торгові заходи з боку ЄС.

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна до п'ятьох сусідніх з Україною країн. Втім, Польща, Угорщина й Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні. Україна, зі свого боку, у відповідь подала позови до Світової організації торгівлі.

Водночас в Києві, так і в Варшаві виражали впевненість в тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обох сторін.

ЄСзерно

Останні матеріали

Зіткнення в Нагірному Карабасі. росія зробила вигляд, що
Політика
Зіткнення в Нагірному Карабасі. росія зробила вигляд, що "нічого не бачить" – Том Купер
Переклад iPress – 22 вересня 2023, 23:16
Результати Нюрнбернга прямують на звалище. Чому не можна навіть думати про замирення з путіним – Ніколя Тензер
Політика
Результати Нюрнбернга прямують на звалище. Чому не можна навіть думати про замирення з путіним – Ніколя Тензер
22 вересня 2023, 19:30
Для України
Політика
Для України "захищатися" означає програвати – американські експерти для The Hill
Переклад iPress – 22 вересня 2023, 14:00
Питання та відповіді щодо
Політика
Питання та відповіді щодо "F-16 для України". Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 22 вересня 2023, 11:00
Патова ситуація, цугцванг і довга середня гра. Що найкраще характеризує війну в Україні – Лоуренс Фрідман
Політика
Патова ситуація, цугцванг і довга середня гра. Що найкраще характеризує війну в Україні – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 21 вересня 2023, 18:15
Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
Політика
Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
Переклад iPress – 21 вересня 2023, 13:30
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
Політика
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 21 вересня 2023, 12:00
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 1 – Том Купер
Політика
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 20 вересня 2023, 19:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється