Україна та ПРООН підписали угоду для розвитку відновлюваної енергетики

Міністерство розвитку громад та територій України разом із Програмою розвитку ООН (ПРООН) започаткували ініціативу Renewable Energy Solutions (RES), спрямовану на підвищення енергетичної стійкості громад та забезпечення безперервності соціальних послуг.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

У Києві угоду підписали перша заступниця міністра розвитку громад і територій Альона Шкрум та заступник постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс. Загальна вартість ініціативи становить 16,5 млн євро.

"Енергетична незалежність – це не лише стратегічна мета на довгострокову перспективу для України, а й нагальна потреба для відновлення вже зараз. Застосовуючи сучасні рішення у сфері відновлюваної енергетики у наших школах, лікарнях, дитячих садках та навіть госпіталях на прифронтових територіях ми не лише скорочуємо витрати на енергію, а, що найважливіше, забезпечуємо безперервність надання послуг для наших найуразливіших категорій громадян, навіть у разі перебоїв у роботі мережі. Це партнерство перетворює глобальну підтримку на відчутну, сталу стійкість на рівні громад", – зазначила Альона Шкрум.

"Ця угода дозволяє нам швидко перейти від планування до дій, здійснюючи відбудову кращим та більш екологічним чином. Підтримуючи процес набуття громадськими будівлями статусу «просумерів» ми створюємо сучасну, децентралізовану та стійку до кліматичних змін енергетичну систему. Важливо, що сонячні панелі на школах та лікарнях забезпечать підтримку основних послуг – освіти та охорони здоров’я – безпосередньо пов’язуючи надання послуг із стійкістю громади. ПРООН пишається тим, що робить цей "зелений" перехід реальністю для громад по всій Україні", – зазначив заступник Постійного представника ПРООН в Україні.

Програма впроваджується ПРООН за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на основі Угоди про інвестиційний грант між ЄІБ та Україною. Фінансування здійснюється за рахунок гранту Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини (BMWK) у межах Ініціативи міжнародного кліматичного фінансування (IKI). Партнерами програми також виступають GIZ та Мінрозвитку.