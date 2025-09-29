Україна вперше отримає шведські винищувачі Gripen – ВВС
29 вересня 2025, 18:51
За словами представника Міноборони, очікуються додаткові поставки західних літаків.
Авіапарк Повітряних сил Збройних сил України поповниться шведськими винищувачами четвертого покоління Gripen.
Про це в інтерв'ю BBC розповів заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
За його словами, очікуються додаткові поставки літаків. Серед них, окрім шведських винищувачів, також американські F-16 та французькі Mirage, які вже експлуатуються українськими пілотами.
Водночас генерал-лейтенант не став уточнювати, коли вони надійдуть та у якій кількості.
"Давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти", – сказав він.
На уточнююче запитання про те, які саме літаки "очікуються" – "Міраж", "Гріпен", F-16 чи тільки якийсь з них, Гаврилюк відповів так:
"Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду".