Україна вперше отримає шведські винищувачі Gripen – ВВС

29 вересня 2025, 18:51
Україна вперше отримає шведські винищувачі Gripen – ВВС
За словами представника Міноборони, очікуються додаткові поставки західних літаків.
Авіапарк Повітряних сил Збройних сил України поповниться шведськими винищувачами четвертого покоління Gripen.
 
Про це в інтерв'ю BBC розповів заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
 
За його словами, очікуються додаткові поставки літаків. Серед них, окрім шведських винищувачів, також американські F-16 та французькі Mirage, які вже експлуатуються українськими пілотами. 
 
Водночас генерал-лейтенант не став уточнювати, коли вони надійдуть та у якій кількості.
 
"Давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти", – сказав він.
 
На уточнююче запитання про те, які саме літаки "очікуються" – "Міраж", "Гріпен", F-16 чи тільки якийсь з них, Гаврилюк відповів так:
 
"Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду".

 

війна в УкраїніGripenросія окупанти

