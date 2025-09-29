Україна вперше отримає шведські винищувачі Gripen – ВВС

За словами представника Міноборони, очікуються додаткові поставки західних літаків.

Авіапарк Повітряних сил Збройних сил України поповниться шведськими винищувачами четвертого покоління Gripen.

Про це в інтерв'ю BBC розповів заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За його словами, очікуються додаткові поставки літаків. Серед них, окрім шведських винищувачів, також американські F-16 та французькі Mirage, які вже експлуатуються українськими пілотами.

Водночас генерал-лейтенант не став уточнювати, коли вони надійдуть та у якій кількості.