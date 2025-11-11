Україна виходить на ринок НАТО з власними бойовими дронами – Bloomberg

Українські розробки охоплюють широкий спектр — від недорогих FPV-дронів до далекобійних апаратів.

Україна, яка за три роки війни стала одним із провідних виробників бойових безпілотників у світі, починає масштабно виходити на міжнародний ринок. Українські компанії та стартапи запускають спільні виробництва в країнах ЄС і просувають свої дрони до армій НАТО.

Зокрема, інженер Олександр Грачов, засновник компанії TSIR, розгортає виробничу лінію українських безпілотників у Фінляндії. За його словами, це дозволить забезпечити стабільні поставки фронту та залучити західне фінансування.

Українські розробки охоплюють широкий спектр — від недорогих FPV-дронів до далекобійних апаратів, здатних діяти в тилу противника. Аналітики відзначають, що темпи виробництва вже можуть перевищувати показники деяких країн НАТО.

Попит на українські технології зріс після інцидентів із російськими дронами над територією Польщі та Фінляндії. Європейські уряди розглядають Україну як партнера з унікальним бойовим досвідом і потенціалом для створення спільних оборонних програм.

Віцепрем’єр Михайло Федоров підкреслив, що кількість виробників дронів в Україні зросла з десятка у 2022 році до сотень сьогодні, а міжнародні контракти стануть ключем до подальшого розвитку галузі.

Таким чином, безпілотна індустрія України перетворюється з фронтової ініціативи на стратегічний експортний сектор, що зміцнює як економіку країни, так і обороноздатність її союзників.