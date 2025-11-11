Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна виходить на ринок НАТО з власними бойовими дронами – Bloomberg

11 листопада 2025, 15:22
Україна виходить на ринок НАТО з власними бойовими дронами – Bloomberg
Фото з вільного доступу
Українські розробки охоплюють широкий спектр — від недорогих FPV-дронів до далекобійних апаратів.

Україна, яка за три роки війни стала одним із провідних виробників бойових безпілотників у світі, починає масштабно виходити на міжнародний ринок. Українські компанії та стартапи запускають спільні виробництва в країнах ЄС і просувають свої дрони до армій НАТО.

Про це пише Bloomberg.

Зокрема, інженер Олександр Грачов, засновник компанії TSIR, розгортає виробничу лінію українських безпілотників у Фінляндії. За його словами, це дозволить забезпечити стабільні поставки фронту та залучити західне фінансування.

Українські розробки охоплюють широкий спектр — від недорогих FPV-дронів до далекобійних апаратів, здатних діяти в тилу противника. Аналітики відзначають, що темпи виробництва вже можуть перевищувати показники деяких країн НАТО.

Попит на українські технології зріс після інцидентів із російськими дронами над територією Польщі та Фінляндії. Європейські уряди розглядають Україну як партнера з унікальним бойовим досвідом і потенціалом для створення спільних оборонних програм.

Віцепрем’єр Михайло Федоров підкреслив, що кількість виробників дронів в Україні зросла з десятка у 2022 році до сотень сьогодні, а міжнародні контракти стануть ключем до подальшого розвитку галузі.

Таким чином, безпілотна індустрія України перетворюється з фронтової ініціативи на стратегічний експортний сектор, що зміцнює як економіку країни, так і обороноздатність її союзників.

війнаНАТОдрониУкраїна

Останні матеріали

За лаштунками кризи
Політика
За лаштунками кризи "Фідеш". Як Орбан використав Україну для боротьби з опозиційним Мадяром – Direkt36
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 14:29
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
Технології
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
11 листопада 2025, 14:24
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Політика
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 11:11
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 00:58
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 00:17
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
Спорт
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
09 листопада 2025, 15:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється