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ПОЛІТИКА

Україна вимагає скликати Радбез ООН, через наміри рф розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі

26 березня 2023, 16:25
Україна вимагає скликати Радбез ООН, через наміри рф розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі
Фото з вільного доступу
Україна закликає держави G7 і ЄС попередити Мінськ про далекосяжні наслідки для білорусі у разі її згоди розмістити в себе тактичну ядерну зброю від росії.

Україна вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з заявами рф про розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Україна очікує на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема і як постійних членів Ради Безпеки ООН, які несуть особливу відповідальність за недопущення погроз агресії з використанням ядерної зброї.

"Вимагаємо негайно скликати з цією метою позачергове засідання Ради Безпеки ООН", - йдеться в заяві.

МЗС також звернулось до білоруського суспільства, з закликом, не допустити реалізації злочинних намірів щодо розміщення на території білорусі ядерної зброї всупереч її зобов’язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Наголосивши, що встановлення ядерної зброї ще більше перетворить білорусь на заручника Кремля та матиме катастрофічні наслідки для її майбутнього.

"Україна закликає всіх членів світового співтовариства довести до злочинного путінського режиму категоричну неприйнятність його чергових ядерних провокацій та вжити рішучі заходи з метою ефективного стримування та запобігання будь-якій можливості застосування державою-агресором ядерної зброї", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, вчора путін нібито на прохання лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у білорусі.
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