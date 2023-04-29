Україна висловила протест ЄС через заборону українського зерна і сільгосппродукції
Такі заборони суперечать Угоді про асоціаціюз ЄС.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на Facebook-сторінці.
"Ноти протесту передали до посольства Польщі, а також представництва ЄС в Україні і наголосили в них, що ситуація є категорично неприйнятною", написав речник МЗС.
Він також жодав, що побідні обмеження, якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС.
Адже існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС.
"МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності", йдеться в пості.
На думку Олега Ніколенка, лише так можна спільно успішно протистояти російській повномасштабній агресивній війні проти України та вже зараз зміцнювати Єдиний ринок ЄС, учасником якого стане Україна.
Вчора Зеленський обговорив з президентом Європейської Ради заборону на імпорт українського зерна.