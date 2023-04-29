Україна висловила протест ЄС через заборону українського зерна і сільгосппродукції

Уряд України висловив протест Європейському Союзу та Польщі через запровадження обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції.

Такі заборони суперечать Угоді про асоціаціюз ЄС.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на Facebook-сторінці.

"Ноти протесту передали до посольства Польщі, а також представництва ЄС в Україні і наголосили в них, що ситуація є категорично неприйнятною", написав речник МЗС.

Він також жодав, що побідні обмеження, якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС.

Адже існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС.

"МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності", йдеться в пості.

На думку Олега Ніколенка, лише так можна спільно успішно протистояти російській повномасштабній агресивній війні проти України та вже зараз зміцнювати Єдиний ринок ЄС, учасником якого стане Україна.

Вчора Зеленський обговорив з президентом Європейської Ради заборону на імпорт українського зерна.