Україна заборонила ввіз нафтопродуктів невизначеного походження

Кабінет Міністрів України сьогодні заборонив імпорт до країни нафтопродуктів невизначеного походження (читати російського).

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник на Facebook-сторінці.

"Відтепер паливо невизначеного походження (читати російського) не зможе потрапити на український ринок", – йдеться у дописі.

Попри численні санкції, заборони і ембарго, паливо російського походження, нафта й нафтопродукти країни-агресора потрапляли в Європейський Союз, Туреччину та інші країни. А вже звідти перенаправляються і на український ринок як продукт невизначеного походження.

За словами заступник міністра, проєкт рішення було сформовано після консультацій з учасниками ринку та активної взаємодії Мінекономіки, Міненерго та Держмитслужби.

"За даними учасників ринку, такий ресурс реалізується з дисконтом, що робить економічно невигідним альтернативні маршрути постачання ресурсу походження non russian/не REBCO, які ринок активно вибудовував, долаючи дефіцит минулоріч. Це спричиняло значний ризик дестабілізації паливного ринку", – сказав Колісник.

Він підкреслив, що важливо тримати спільну позицію в дипломатичному діалозі з країнами-сусідами щодо аналогічних заходів.

Зі свого боку директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький уточнив, що російський LPG почав з'являтися в Україні з осені 2022 року під виглядом продукції з Польщі, Литви та Латвії, а російський дизель за документами прямував з Албанії, Єгипту, Марокко, Тунісу, Алжиру, Туреччини, Індії.

"Не всі ці країни взагалі мають нафтопереробку. Це було дешево, тому деякі трейдери закривали очі на співпрацю з ворогом. Тепер лазівки закрито", – наголосив він.

За словами Корецького, завдяки рішенню митні органи під час оформлення нафтопродуктів будуть вимагати сертифікат про країну походження пального, і до України зможуть потрапити лише нафтопродукти, що мають документи від заводу-виробника.