Україна закликала до швидкої імплементації плану Трампа для миру в Газі

У Києві наголосили на важливості справедливого врегулювання з дотриманням міжнародних норм.

Міністерство закордонних справ України висловило підтримку плану президента США Дональда Трампа, спрямованого на завершення війни в Секторі Газа, назвавши його важливим внеском у пошук справедливого та сталого врегулювання конфлікту.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС.

Там наголошується, що цей план має базуватися на принципах міжнародного права та враховувати законні права і прагнення як ізраїльтян, так і палестинців. Україна закликає всі сторони конфлікту якнайшвидше перейти до практичної реалізації запропонованих заходів задля припинення бойових дій, подолання гуманітарної кризи та збереження людських життів.

"Ми переконані, що втілення цього плану допоможе відновити безпеку в регіоні, ґрунтуючись на повазі до міжнародного права та Статуту ООН", - йдеться у заяві.

Раніше у ЗМІ були оприлюднені ключові пункти плану: створення у Газі зони, вільної від радикалізму та тероризму, яка не загрожуватиме сусіднім країнам. Передбачено поступове виведення Армії оборони Ізраїлю з території Гази та передачу контролю міжнародним стабілізаційним силам, які забезпечуватимуть довгострокову безпеку.

Водночас, згідно з планом, Ізраїль зобов’язується не окуповувати і не анексувати Сектор Газа.