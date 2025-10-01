Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна закликала до швидкої імплементації плану Трампа для миру в Газі

01 жовтня 2025, 16:43
Україна закликала до швидкої імплементації плану Трампа для миру в Газі
Фото: slovoidilo.ua
У Києві наголосили на важливості справедливого врегулювання з дотриманням міжнародних норм.

Міністерство закордонних справ України висловило підтримку плану президента США Дональда Трампа, спрямованого на завершення війни в Секторі Газа, назвавши його важливим внеском у пошук справедливого та сталого врегулювання конфлікту.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС. 

Там наголошується, що цей план має базуватися на принципах міжнародного права та враховувати законні права і прагнення як ізраїльтян, так і палестинців. Україна закликає всі сторони конфлікту якнайшвидше перейти до практичної реалізації запропонованих заходів задля припинення бойових дій, подолання гуманітарної кризи та збереження людських життів.

"Ми переконані, що втілення цього плану допоможе відновити безпеку в регіоні, ґрунтуючись на повазі до міжнародного права та Статуту ООН", - йдеться у заяві.

Раніше у ЗМІ були оприлюднені ключові пункти плану: створення у Газі зони, вільної від радикалізму та тероризму, яка не загрожуватиме сусіднім країнам. Передбачено поступове виведення Армії оборони Ізраїлю з території Гази та передачу контролю міжнародним стабілізаційним силам, які забезпечуватимуть довгострокову безпеку.

Водночас, згідно з планом, Ізраїль зобов’язується не окуповувати і не анексувати Сектор Газа.

 
ІзраїльвійнаУкраїнаГаза

Останні матеріали

Психологічна мобілізація Кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація Кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Політика
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 00:19
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Політика
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 12:05
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 01:15
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Політика
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 17:53
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
Технології
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
29 вересня 2025, 15:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється