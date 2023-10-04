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ПОЛІТИКА

Україна зможе отримати €186 млрд протягом 7 років у разі вступу до ЄС – FT

04 жовтня 2023, 16:03
Україна зможе отримати €186 млрд протягом 7 років у разі вступу до ЄС – FT
Цифри нібито пролунали на переговорах країн-членів про можливе приєднання до ЄС ще дев’яти країн.

У перші сім років після повноцінного вступу України до ЄС вона зможе претендувати приблизно на 186 млрд євро із бюджету Євросоюзу. 

Про це повідомляє Financial Times.

Посадовці ЄС розрахували, як може виглядати розподіл спільного бюджету у рамках чинних правил, які застосовували до бюджету на 2021-2027 роки. У такий змодельований розширений ЄС включили Україну, Молдову, Грузію та країни Західних Балкан.

За розрахунками, у разі такого розширення на них потрібно закладати 256,8 млрд євро.  

Це означатиме суттєве скорочення видатків на країни, які вже є членами Євросоюзу. Зокрема, субсидії на сільське господарство ймовірно доведеться скоротити на близько 20%. 

Експерти дійшли висновку, що навіть після суттєвої зміни існуючих бюджетних механізмів перед наступним розширенням фінансовий баланс у Євросоюзі після приєднання ще 9 країн суттєво зміниться.

З 9 новими членами поточний бюджет потребуватиме збільшення на 21% – до 1,47 трлн. Це дорівнює приблизно 1,4% валового національного доходу 36 країн. Новий баланс означатиме суттєве зростання внесків багатших країн Західної Європи.  

Якщо застосувати чинні бюджетні правила до ЄС з 36 країн, Україна могла би за семирічний термін претендувати на близько 96,5 млрд євро коштів на сільське господарство, що означає вже згадане скорочення обсягів субсидій для інших країн. У разі вступу до ЄС Україна стане найбільшим отримувачем сільськогосподарських субсидій у ЄС, обійшовши за масштабами Францію, і саме у цій сфері вплив її вступу буде найбільш відчутним. 

Також Україна могла би претендувати на 61 млрд з так званих "фондів згуртованості", призначенням яких є інвестиції в інфраструктуру менш розвинених країн-членів і їхнє "підтягування" до рівня решти.  

ЄС. Українабюджет Євросоюзувійна

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