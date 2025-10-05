Україні потрібна більша та швидша підтримка від російського терору – Санду

Президентка Молдови закликала міжнародну спільноту збільшити допомогу Україні

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на російські обстріли по цивільній інфраструктурі України та закликала світ збільшити та посили допомогу Києву для захисту від російського терору.

Про це Мая Санду написала у мережі Х.

"Війна росії проти України – це щоденний терор. Лише за два дні рф атакувала пасажирські поїзди та завдавала ударів по цивільній інфраструктурі, щоб заморозити людей та заблокувати їхнє пересування. Це воєнні злочини. Україні потрібна більша та швидша підтримка для порятунку життів та захисту своєї свободи", — наголосила Санду.

Нагадаємо, росія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів типу "Шахед".