Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україні потрібна більша та швидша підтримка від російського терору – Санду

05 жовтня 2025, 14:50
Україні потрібна більша та швидша підтримка від російського терору – Санду
Фото: з вільних джерел
Президентка Молдови закликала міжнародну спільноту збільшити допомогу Україні
Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на російські обстріли по цивільній інфраструктурі України та закликала світ збільшити та посили допомогу Києву для захисту від російського терору.
 
Про це Мая Санду написала у мережі Х.
 
"Війна росії проти України – це щоденний терор. Лише за два дні рф атакувала пасажирські поїзди та завдавала ударів по цивільній інфраструктурі, щоб заморозити людей та заблокувати їхнє пересування. Це воєнні злочини. Україні потрібна більша та швидша підтримка для порятунку життів та захисту своєї свободи", — наголосила Санду.
 
Нагадаємо, росія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів типу "Шахед". 
Майя Сандувійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється