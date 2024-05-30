Україні та її союзникам потрібна нова стратегія – Bloomberg

Оглядач агенції пише, що потрібно припинити говорити про "ліберальну" демократію та "міжнародний порядок, заснований на правилах".

Про це йдеться в колонці оглядач Марка Чампіона на Bloomberg.

"путін сильно недооцінив Україну і Захід два роки тому, але він адаптувався та переможе, якщо і Захід, і Україна не зможуть розробити та реалізувати нову стратегію", - пише автор.

За словами Чампіона, президентські вибори в США восени можуть призвести до радикальних змін у Вашингтоні, що робить ще більш важливим наявність чіткої політики і життєздатної стратегії.

Він назває бардаком, а не стратегією, те, що Адміністрації Байдена знадобилося понад два роки, щоб відкрито заявити про бажання перемоги України у війні.

"Стільки ж часу знадобилося, щоб серйозно поговорити про те, що робити з приблизно 300 мільярдами доларів заморожених російських активів, або схвалити відправлення ракет ATACMS великої дальності і F-16, яких Україна так очевидно потребує. Навіть зараз тривають суперечки про те, чи повинна Україна мати можливість використовувати цю зброю для нанесення ударів по цілях у росії. Це бардак, а не стратегія, цілком зрозуміла на початку війни, але зараз непростима", - вважає Чампіон.

На його думку, на зустрічі з нагоди святкування 75-річчя НАТО в липні лідери країн мають використати цю можливість, щоб рішуче переосмислити оборону України:

"Вони мають поставити перемогу як мету, визначити параметри того, що вона означає, і пояснити, як вони планують її досягти. Тоді і тільки тоді можна буде замінити обіцянку стільки, скільки буде потрібно на все, що буде потрібно", - пише оглядач і додає, що гарною "відправною точкою" було б більш чітке роз'яснення наслідків перемоги росії в Україні - необхідно переконати в тому, що вторгнення путіна радикально змінило правила американо-китайської конкуренції.

Також оглядач радить перестати виправдовувати підтримку України захистом "ліберальної" демократії.

"Допомагаючи Україні, НАТО захищає фундаментальний захист ООН від країн, які змінюють свої кордони силою. Цей принцип також цінують переважна більшість лідерів в Африці, на Близькому Сході... Насамперед, це війна за збереження недоторканності кордонів і запобігання подальшим війнам. Союзникам України слід чітко заявити про це на липневому саміті НАТО і, можливо, навіть запросити кількох "автократів", щоб вони допомогли донести це послання до свідомості", - підсумував Марк Чампіон.