Українська Metro Exodus номінована на кращу екшен-гру року престижної премії Game Awards

Організатори престижної геймдев-премії Game Awards назвали кандидатів в номінаціях цього року. Абсолютний фаворит, судячи за кількістю номінацій - нова гра Хідео Кодзіма Death Stranding. А в номінації «Краща екшен-гра року» названа і нова гра серії Metro від української студії 4A Games.

Game Awards - це одна з найвідоміших в геймдева премій, що відзначає досягнення ігрових розробників. У 2014 році її заснував і проводить підприємець Джофф Кайлі. У 2018 році кращою грою року визнали God of War, а в 2017 - The Legend of Zelda, передає AIN.UA.

У номінації «Краща екшен-гра» названі в цьому році:

Apex Legends (Respawn / EA);

Astral Chain (Platinum Games / Nintendo);

Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward / Activision);

Devil May Cry 5 (Capcom / Capcom);

Gears 5 (The Coalition / Xbox Game Studios);

Metro Exodus (4A Games / Deep Silver).

Metro Exodus - це новий постапокаліптичний FPS у всесвіті серії Metro за романами Дмитра Глухівського, розроблений українською студією 4A Games. Її дія стартує в руїнах постапокаліптичній Москви, користувач грає за протагоніста серії Артема, а історія починається з моменту хорошою кінцівки Metro: Last Light. Гра вийшла в лютому 2019 року.

У номінаціях на кращу гру року в цьому році заявлено:

Control (Remedy / 505 Games);

Death Stranding (Kojima Productions / SIE);

Super Smash Bros. Ultimate (Bandai-Namco / Sora / Nintendo);

Resident Evil 2 (Capcom / Capcom);

Sekiro: Shadows Die Twice (From Software / Activision);

The Outer Worlds (Obsidian / Private Division).

Повний список номінацій і кандидатів можна подивитися на сайті премії.

Переможців оголосять на церемонії 12 грудня 2019 року.

