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Українська Metro Exodus номінована на кращу екшен-гру року престижної премії Game Awards

Організатори престижної геймдев-премії Game Awards назвали кандидатів в номінаціях цього року. Абсолютний фаворит, судячи за кількістю номінацій - нова гра Хідео Кодзіма Death Stranding. А в номінації «Краща екшен-гра року» названа і нова гра серії Metro від української студії 4A Games.
Українська Metro Exodus номінована на кращу екшен-гру року престижної премії Game Awards ITC

Game Awards - це одна з найвідоміших в геймдева премій, що відзначає досягнення ігрових розробників. У 2014 році її заснував і проводить підприємець Джофф Кайлі. У 2018 році кращою грою року визнали God of War, а в 2017 - The Legend of Zelda, передає AIN.UA.

У номінації «Краща екшен-гра» названі в цьому році:

  • Apex Legends (Respawn / EA);
  • Astral Chain (Platinum Games / Nintendo);
  • Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward / Activision);
  • Devil May Cry 5 (Capcom / Capcom);
  • Gears 5 (The Coalition / Xbox Game Studios);
  • Metro Exodus (4A Games / Deep Silver).

Metro Exodus - це новий постапокаліптичний FPS у всесвіті серії Metro за романами Дмитра Глухівського, розроблений українською студією 4A Games. Її дія стартує в руїнах постапокаліптичній Москви, користувач грає за протагоніста серії Артема, а історія починається з моменту хорошою кінцівки Metro: Last Light. Гра вийшла в лютому 2019 року.

У номінаціях на кращу гру року в цьому році заявлено:

  • Control (Remedy / 505 Games);
  • Death Stranding (Kojima Productions / SIE);
  • Super Smash Bros. Ultimate (Bandai-Namco / Sora / Nintendo);
  • Resident Evil 2 (Capcom / Capcom);
  • Sekiro: Shadows Die Twice (From Software / Activision);
  • The Outer Worlds (Obsidian / Private Division).

Повний список номінацій і кандидатів можна подивитися на сайті премії.

Переможців оголосять на церемонії 12 грудня 2019 року.

Нагадаємо, що міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала бізнес-модель таких компаній, як Google і Facebook, бо вона загрожує правам людини.

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23 11 2019 13:00
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