Українська Metro Exodus номінована на кращу екшен-гру року престижної премії Game Awards
Game Awards - це одна з найвідоміших в геймдева премій, що відзначає досягнення ігрових розробників. У 2014 році її заснував і проводить підприємець Джофф Кайлі. У 2018 році кращою грою року визнали God of War, а в 2017 - The Legend of Zelda, передає AIN.UA.
У номінації «Краща екшен-гра» названі в цьому році:
- Apex Legends (Respawn / EA);
- Astral Chain (Platinum Games / Nintendo);
- Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward / Activision);
- Devil May Cry 5 (Capcom / Capcom);
- Gears 5 (The Coalition / Xbox Game Studios);
- Metro Exodus (4A Games / Deep Silver).
Metro Exodus - це новий постапокаліптичний FPS у всесвіті серії Metro за романами Дмитра Глухівського, розроблений українською студією 4A Games. Її дія стартує в руїнах постапокаліптичній Москви, користувач грає за протагоніста серії Артема, а історія починається з моменту хорошою кінцівки Metro: Last Light. Гра вийшла в лютому 2019 року.
У номінаціях на кращу гру року в цьому році заявлено:
- Control (Remedy / 505 Games);
- Death Stranding (Kojima Productions / SIE);
- Super Smash Bros. Ultimate (Bandai-Namco / Sora / Nintendo);
- Resident Evil 2 (Capcom / Capcom);
- Sekiro: Shadows Die Twice (From Software / Activision);
- The Outer Worlds (Obsidian / Private Division).
Повний список номінацій і кандидатів можна подивитися на сайті премії.
Переможців оголосять на церемонії 12 грудня 2019 року.
Нагадаємо, що міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала бізнес-модель таких компаній, як Google і Facebook, бо вона загрожує правам людини.
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