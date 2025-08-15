Українські біженці у США опинилися під загрозою депортації

Трамп після приходу до влади припинив дію програми та не продовжує дозвіл на роботу тим, у кого він вже закінчився.

Порядка 120 тисяч українських біженців у США вже з цієї п’ятниці почнуть втрачати свій легальний статус, що робить їх вразливими до можливих арештів і депортацій, якщо адміністрація Байдена не вживе заходів.

За оцінками, близько 120 тисяч українців, які втекли від війни до США за останні два роки, поступово втратять свій гуманітарний захист. Йдеться про тих, хто прибув за програмою Uniting for Ukraine, тимчасовим правовим механізмом, створеним адміністрацією Джо Байдена.

Учасники програми отримали дворічний поновлюваний статус, так званий гуманітарний пароль, але за умови наявності приватного американського спонсора, який готовий їх прийняти.

Адміністрація Байдена запровадила програму як швидкий спосіб допомогти українцям переселитися, адже традиційна система надання статусу біженця у США може тривати роками. Проте цей підхід має зворотний бік — тимчасовий статус робить учасників програми вразливими у разі його закінчення. До того ж уряд уже має їхні домашні адреси, що полегшує можливість арештів.

Після приходу до влади Дональд Трамп припинив дію програми та не продовжує дозвіл на роботу тим, у кого він вже закінчився.

Загалом за програмою Uniting for Ukraine до США прибуло близько 250 тисяч українців. Ті, хто прибув до 16 серпня 2023 року, ще перебувають під захистом іншої програми — тимчасового захищеного статусу. Водночас близько 120 тисяч українців, які прибули після цієї дати, втратять легальний статус, коли закінчиться дія їхнього гуманітарного пароля, і автоматично стануть нелегалами.