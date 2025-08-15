Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські біженці у США опинилися під загрозою депортації

15 серпня 2025, 16:52
Українські біженці у США опинилися під загрозою депортації
Фото: AFP
Трамп після приходу до влади припинив дію програми та не продовжує дозвіл на роботу тим, у кого він вже закінчився.

Порядка 120 тисяч українських біженців у США вже з цієї п’ятниці почнуть втрачати свій легальний статус, що робить їх вразливими до можливих арештів і депортацій, якщо адміністрація Байдена не вживе заходів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За оцінками, близько 120 тисяч українців, які втекли від війни до США за останні два роки, поступово втратять свій гуманітарний захист. Йдеться про тих, хто прибув за програмою Uniting for Ukraine, тимчасовим правовим механізмом, створеним адміністрацією Джо Байдена.

Учасники програми отримали дворічний поновлюваний статус, так званий гуманітарний пароль, але за умови наявності приватного американського спонсора, який готовий їх прийняти.

Адміністрація Байдена запровадила програму як швидкий спосіб допомогти українцям переселитися, адже традиційна система надання статусу біженця у США може тривати роками. Проте цей підхід має зворотний бік — тимчасовий статус робить учасників програми вразливими у разі його закінчення. До того ж уряд уже має їхні домашні адреси, що полегшує можливість арештів.

Після приходу до влади Дональд Трамп припинив дію програми та не продовжує дозвіл на роботу тим, у кого він вже закінчився.

Загалом за програмою Uniting for Ukraine до США прибуло близько 250 тисяч українців. Ті, хто прибув до 16 серпня 2023 року, ще перебувають під захистом іншої програми — тимчасового захищеного статусу. Водночас близько 120 тисяч українців, які прибули після цієї дати, втратять легальний статус, коли закінчиться дія їхнього гуманітарного пароля, і автоматично стануть нелегалами.

 
СШАбіженцідепортація

Останні матеріали

Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється