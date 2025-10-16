Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Українські дрони уразили Саратовський нафтопереробний завод у росії

16 жовтня 2025, 12:57
Українські дрони уразили Саратовський нафтопереробний завод у росії
ФОТО ASTRA
Цей завод забезпечує потреби збройних сил держави-агресора.

У ніч на 16 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій України провели успішну атаку на Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії.

Як повідомляють у пресслужбі ССО та Генштабі ЗСУ, Саратовський НПЗ одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії, раніше відоме як завод "Крекінг", і входить до структури нафтової компанії "Роснефть".

Обсяг переробки нафти на заводі у 2020 році становив 7,2 млн тонн, у 2023 році 4,8 млн тонн. Завод є важливим для забезпечення потреб збройних сил Росії.

Ця операція стала повторною: аналогічний удар по цьому об’єкту ССО завдали рівно місяць тому 16 вересня 2025 року.

 
ЗСУвтрати рфНПЗ

