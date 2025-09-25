Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські хакери вивели з ладу систему швидких платежів у росії

25 вересня 2025, 13:22
Українські хакери вивели з ладу систему швидких платежів у росії
Відомо, що сотні тисяч абонентів місцевих провайдерів у різних регіонах рф залишилися без зв’язку.

Внаслідок масштабної DDoS-атаки, яку провели українські кіберфахівці з Головного управління розвідки (ГУР), у росії була паралізована робота національної системи швидких платежів (СБП). 

Про це повідомляє агентство Інтерфакс з посиланням на джерела у розвідці.

За даними джерел, атака була спрямована як на саму систему СБП, так і на одного з ключових телекомунікаційних провайдерів — "ТрансТелеКом". У результаті сотні тисяч користувачів по всій Росії не змогли здійснювати онлайн-перекази, оплачувати товари та послуги, у тому числі — проїзд у громадському транспорті та пальне на АЗС.

У соцмережах, зокрема в Єкатеринбурзі, масово повідомляли про проблеми з безконтактною оплатою, онлайн-банкінгом та мобільними додатками.

Крім фінансової інфраструктури, кібератака також зачепила інтернет та інтерактивне телебачення і сотні тисяч абонентів місцевих провайдерів у різних регіонах рф залишилися без зв’язку.

За попередніми оцінками, економічні збитки росії від цієї атаки можуть сягати $30 мільйонів.

 
ГУРвтрати рф

Останні матеріали

Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Політика
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 08:30
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Політика
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 12:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється