Українські хакери вивели з ладу систему швидких платежів у росії

Відомо, що сотні тисяч абонентів місцевих провайдерів у різних регіонах рф залишилися без зв’язку.

Внаслідок масштабної DDoS-атаки, яку провели українські кіберфахівці з Головного управління розвідки (ГУР), у росії була паралізована робота національної системи швидких платежів (СБП).

Про це повідомляє агентство Інтерфакс з посиланням на джерела у розвідці.

За даними джерел, атака була спрямована як на саму систему СБП, так і на одного з ключових телекомунікаційних провайдерів — "ТрансТелеКом". У результаті сотні тисяч користувачів по всій Росії не змогли здійснювати онлайн-перекази, оплачувати товари та послуги, у тому числі — проїзд у громадському транспорті та пальне на АЗС.

У соцмережах, зокрема в Єкатеринбурзі, масово повідомляли про проблеми з безконтактною оплатою, онлайн-банкінгом та мобільними додатками.

Крім фінансової інфраструктури, кібератака також зачепила інтернет та інтерактивне телебачення і сотні тисяч абонентів місцевих провайдерів у різних регіонах рф залишилися без зв’язку.

За попередніми оцінками, економічні збитки росії від цієї атаки можуть сягати $30 мільйонів.