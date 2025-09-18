Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Українські Сили спеціальних операцій атакували Волгоградський НПЗ

18 вересня 2025, 12:29
Українські Сили спеціальних операцій атакували Волгоградський НПЗ
Фото: dumskaya.net
Цей нафтопереробний завод за рік може переробляти 15,7 млн тонн нафти.

У ніч на четвер, 18 вересня, у Волгоградській області рф пролунали вибухи. Бійці Сил спеціальних операцій атакували у цьому регіоні нафтопереробний завод, який росіяни задіяли для забезпечення потреб своєї армії.

Про це інформує пресслужба ССО. 

Військові наголосили, що Волгоградський нафтопереробний завод є найбільшим виробником пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі росії. НПЗ щороку переробляє 15,7 млн тонн нафти (5,6 % від всієї переробки нафти на території росії).

Унаслідок успішного удару, за попередніми даними, роботу цього НПЗ зупинено. 

Останніми місяцями Україна активно завдає ударів по енергетичних об'єктах росії. За даними агентства Reuters від 25 серпня, через атаки на десятьох російських нафтопереробних заводів виведено з ладу щонайменше 17% потужностей нафтопереробки рф, що відповідає приблизно 1,1 мільйона барелів на день.

Командир Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді 28 серпня повідомив, що за останні два тижні українські війська атакували два нафтопереробні заводи, склади боєприпасів та низку логістичних об'єктів росії. Внаслідок цих дій потужності нафтопереробки країни скоротились уже на 21%.

