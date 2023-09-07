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ПОЛІТИКА

Українські війська використовуватимуть відповідально снаряди зі зрідненим ураном – Пентагон

07 вересня 2023, 10:01
Українські війська використовуватимуть відповідально снаряди зі зрідненим ураном – Пентагон
Фото: afp.com
"Ці боєприпаси є стандартними для танків, які використовують США, і які отримає Україна".

Речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх висловила впевненість у тому, що снаряди зі збідненим ураном, які отримає Україна, будуть використовуватися відповідально.

Про це повідомляє CNN.

Коментуючи повідомлення про надання Києву снарядів зі збідненим ураном ще до того, як про це оголосив Пентагон, Сінгх зазначила, що ці боєприпаси є стандартними для танків, які використовують США, і які отримає Україна.

"Ми маємо абсолютну впевненість, що українці будуть використовувати їх відповідально, оскільки вони борються за повернення своєї суверенної території", – додала вона.

Нагадаємо, також Під час візиту до Києва Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про нову підтримку для України в розмірі 1 мільярда доларів. За його словами, ця допомога допоможе зберегти та посилити прогрес, що намітився в українському контрнаступі. До мільярдного пакету увійшла як воєнна, так і гуманітарна допомога, а також підтримка бюджету України.

війнаПентагонснаряди зі зрідненим ураном

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