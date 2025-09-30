Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Українські військові розгорнули в Данії місію з протидії дронам

30 вересня 2025, 15:22
Українські військові розгорнули в Данії місію з протидії дронам
Фото: з вільного доступу
Її результати стануть основою для рамки співпраці з іншими європейськими партнерами.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що сьогодні українські військові почали розгортати в Данії місію для поширення досвіду захисту від дронів. Кілька днів тому над країною було зафіксовано невідомі безпілотники. 

На своєму Tg-каналі глава держави відзначив, що ЗСУ разом з партнерами візьмуть участь у спільних навчаннях.

Вони можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам, додав глава держави. 

"Український досвід – найбільш актуальний зараз у Європі, і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської "Стіни дронів" — масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі", — відзначив президент. 

За словами Зеленського, він вже отримав перший звіт від команди в Данії та доручив головкому Олександу Сирському, очільнику МОУ Денису Шмигалю, секретарю РНБО Рустему Умєрову оперативно працювати з усіма європейськими партнерами, які реально здатні розгорнути систему протидії БпЛА.

"Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами", — додав він.

26 вересня Європейський Союз узгодив трискладовий підхід до захисту східного флангу — наземна, дронова та морська "стіни" — і визначив пріоритети для негайних дій: вдосконалене виявлення, відстеження і можливості перехоплення безпілотників. Такі кроки Європа впроваджує на тлі нещодавніх випадків вторгнення дронів та авіації у повітряний простір низки європейських країн.

ДаніядрониЗСУвійна в УкраїніВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Політика
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 12:05
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 01:15
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Політика
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 17:53
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
Технології
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
29 вересня 2025, 15:31
Тижневий огляд.
Cуспільство
Тижневий огляд. "Томагавки" для України вирівнюють шанси в глибоких ударах – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 13:12
Політика
"Паперовий тигр" і реальна стратегія. Як удари по нафті ламають можливості рф – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 09:28
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється