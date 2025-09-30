Українські військові розгорнули в Данії місію з протидії дронам

Її результати стануть основою для рамки співпраці з іншими європейськими партнерами.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що сьогодні українські військові почали розгортати в Данії місію для поширення досвіду захисту від дронів. Кілька днів тому над країною було зафіксовано невідомі безпілотники.

На своєму Tg-каналі глава держави відзначив, що ЗСУ разом з партнерами візьмуть участь у спільних навчаннях.

Вони можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам, додав глава держави.

"Український досвід – найбільш актуальний зараз у Європі, і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської "Стіни дронів" — масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі", — відзначив президент.

За словами Зеленського, він вже отримав перший звіт від команди в Данії та доручив головкому Олександу Сирському, очільнику МОУ Денису Шмигалю, секретарю РНБО Рустему Умєрову оперативно працювати з усіма європейськими партнерами, які реально здатні розгорнути систему протидії БпЛА.

"Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами", — додав він.

26 вересня Європейський Союз узгодив трискладовий підхід до захисту східного флангу — наземна, дронова та морська "стіни" — і визначив пріоритети для негайних дій: вдосконалене виявлення, відстеження і можливості перехоплення безпілотників. Такі кроки Європа впроваджує на тлі нещодавніх випадків вторгнення дронів та авіації у повітряний простір низки європейських країн.