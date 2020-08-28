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Український сервіс відеострімінгу Restream залучив 50 мільйонів доларів інвестицій

З початку 2020 року в компанії прозвітували про 300% зростання місячних переглядів стримерів, які користуються Restream. Загалом у сервісу 2 мільйони стримерів, які створюють в середньому 8 млн стрімів в місяць
Стартап Restream, створений українцями, та який базується в Остіні (США), залучив у ході раунду А 50 млн доларів інвестицій від ряду інвесторів, зокрема, - Sapphire Ventures and Insight Partners.
Український сервіс відеострімінгу Restream залучив 50 мільйонів доларів інвестицій Фото: mybanktracker.com

Зазначається, що сервіс відеострімінгу Restream наразі охоплює близько 30 платформ, включно з Facebook, LinkedIn, Twitch, Twitter і YouTube, і дозволяє людям також брати відео з таких платформ, як Zoom, і ретранслювати його на платформи для більшої аудиторії, повідомляє "Економічна правда". 

"Сервіс працює за моделлю freemium, при цьому більшість клієнтів користуються ним безкоштовно, а інші платять від 19 до 299 доларів на місяць, залежно від рівня обслуговування", - пише видання.

"Компанія розпочала свою діяльність у світі ігор, але сьогодні також обслуговує більш широке коло творців, музикантів та підприємств, які використовують цю послугу як для управління внутрішніми та B2B-комунікаціями, так і для своїх ширших маркетингових проєктів.

Серед відомих організацій, які використовували Restream, є Всесвітня організація охорони здоров'я, яка провела на платформі благодійний концерт "Єдиний світ: Разом вдома", щоб підняти настрій на початку пандемії Covid-19 і мала близько 270 мільйонів глядачів", - додає Techcrunch.

Українці Олександр Худа і Андрій Суржинський заснували Restream в січні 2015 року.

З початку 2020 року в компанії прозвітували про 300% зростання місячних переглядів стримерів, які користуються Restream. Загалом у сервісу 2 мільйони стримерів, які створюють в середньому 8 млн стрімів в місяць.

Нагадаємо, що шведська "Embracer Group AB" придбала українську компанію з розробки комп'ютерних ігор "4A Games"

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28 08 2020 14:42
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