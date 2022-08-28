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Український скульптор на полі в Данії створив 80-метрову тінь літака "Мрія"
Скульптор Микита Зігура до Дня Незалежності України створив на пшеничному полі в Данії 80-метрову тінь найбільшого літака у світі Ан-225, яку можна побачити з космосу.
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
"Це символ перемоги України, символ перемоги життя над смертю. Так, на превеликий жаль, літак, яким ми пишаємося, був знищений загарбниками, але це не означає, що знищено наш дух та віру у власні сили! Ми все відбудуємо. І літак, звісно, теж", - розповів Зігура.
Поряд із "Мрією" він відтворив тіні безпілотного літального апарату та ворожого російського винищувача СУ-27 у реальному розмірі.
Як зазначили у МКІП, перша тінь означає те, що небо захищають герої України, а ворожий винищувач вказує на загрозу, яку жителі інших країн бачать лише у новинах.
Нагадаємо, що 27 лютого на аеродромі “Антонов” у Гостомелі під Києвом російські війська знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 “Мрія”, на рахунку якого рекорди з перевезення максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності.
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28 08 2022 18:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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