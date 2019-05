Український стартап подав позов проти Apple

Український стартап Kidslox опинився у центрі уваги світових ЗМІ після подачі скарги на корпорацію Apple.

Дві ІТ-компаній зі сфери батьківського контролю за мобільними девайсами подали скаргу до Європейської комісії з конкуренції на дії американської компанії Apple: стартап Kidslox із головним офісом у Черкасах, а також іспанська компанія Qustodio, повідомляє "Європейська правда".

У своій скарзі позивачі звинувачують Apple у зловживанні монопольним становищем і "витравлюванні" додатків, що дозволяють контролювати перебування дітей за мобільними телефонами. Створивши власну програму батьківського контролю, Apple блокує оновлення своїх конкурентів або просто видаляє їх із AppStore.

На сьогодні із AppStore видалено вже 11 додатків такого типу, наприклад Ourpact, Mobicip, Сurbi та інші. Kidslox та qustodio ще в апсторі і продовжують боротьбу.

Про справу написали The New York Times, BBC, CNN, Wired, Techcrunch, the Verge, Mirror, Sky News, Independent, The Times, MIT technology review та інші.

Компанії батьківського контролю підтримав у конфлікті з Apple відомий колишній директор Apple, якого називають "батьком iPod", Тоні Фаделл, присвятивши цій проблемі кілька дописів у Twitter.

Схожі до Kidslox проблеми з Apple місяць тому з’явились і в найвідомішого додатка для прослуховування музики - Spotify.

"Це доводить, що подібна поведінка Apple має системний характер. Наша ціль – відстояти права користувачів на вільний вибір, який додаток батьківського контролю їм обирати. Після нашого звернення до Європейської комісії Apple дещо зменшив тиск на нас, однак усе одно не дає оновити Kidslox", - заявив СЕО та засновник Kidslox Віктор Євпак.

"Наш додаток – кращий аніж той, що надає Apple. Ми робимо миттєве блокування, а вони – ні, у нас присутня якісна фільтрація контенту. Але головна конкурентна перевага – додаток є кросплатформенним. Тобто якщо у батьків IOS, а у дітей – Андроїд, ти все одно можеш його контролювати", - зазначив Євпак.

Нагадаємо, що венчурні інвестори вклали $337 млн в українські стартапи в 2018 році.