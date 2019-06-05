Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Український стартап подав позов проти Apple

"Це доводить, що подібна поведінка Apple має системний характер. Наша ціль – відстояти права користувачів на вільний вибір, який додаток батьківського контролю їм обирати"
Український стартап Kidslox опинився у центрі уваги світових ЗМІ після подачі скарги на корпорацію Apple.
Український стартап подав позов проти Apple Фото: з вільних джерел

Дві ІТ-компаній зі сфери батьківського контролю за мобільними девайсами подали скаргу до Європейської комісії з конкуренції на дії американської компанії Apple: стартап Kidslox із головним офісом у Черкасах, а також іспанська компанія Qustodio, повідомляє "Європейська правда".

У своій скарзі позивачі звинувачують Apple у зловживанні монопольним становищем і "витравлюванні" додатків, що дозволяють контролювати перебування дітей за мобільними телефонами. Створивши власну програму батьківського контролю, Apple блокує оновлення своїх конкурентів або просто видаляє їх із AppStore.

На сьогодні із AppStore видалено вже 11 додатків такого типу, наприклад Ourpact, Mobicip, Сurbi та інші. Kidslox та qustodio ще в апсторі і продовжують боротьбу.

Про справу написали The New York Times, BBC, CNN, Wired, Techcrunch, the Verge, Mirror, Sky News, Independent, The Times, MIT technology review та інші.

Компанії батьківського контролю підтримав у конфлікті з Apple відомий колишній директор Apple, якого називають "батьком iPod", Тоні Фаделл, присвятивши цій проблемі кілька дописів у Twitter.

Схожі до Kidslox проблеми з Apple місяць тому з’явились і в найвідомішого додатка для прослуховування музики - Spotify.

"Це доводить, що подібна поведінка Apple має системний характер. Наша ціль – відстояти права користувачів на вільний вибір, який додаток батьківського контролю їм обирати. Після нашого звернення до Європейської комісії Apple дещо зменшив тиск на нас, однак усе одно не дає оновити Kidslox", - заявив СЕО та засновник Kidslox Віктор Євпак.

"Наш додаток – кращий аніж той, що надає Apple. Ми робимо миттєве блокування, а вони – ні, у нас присутня якісна фільтрація контенту. Але головна конкурентна перевага – додаток є кросплатформенним. Тобто якщо у батьків IOS, а у дітей – Андроїд, ти все одно можеш його контролювати", - зазначив Євпак.

Нагадаємо, що венчурні інвестори вклали $337 млн в українські стартапи в 2018 році.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 05 2019 22:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.