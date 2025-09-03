Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Український виробник "Фламінго" запускає завод твердого палива в Данії

03 вересня 2025, 16:34
Український виробник
Фото: з вільного доступу
Підприємство розташують біля авіабази "Скридструп", де базуються винищувачі F-35, а запуск заплановано на грудень 2025 року.

Українська компанія Fire Point вперше відкриє оборонне виробництво на території Данії: завод із виготовлення твердого ракетного палива розташують поруч з авіабазою "Скридструп", де базуються винищувачі F-35 Королівських Повітряних сил Данії.

Про це інформує данська телерадіокомпанія DR

Вона пише, що запуск підприємства заплановано на 1 грудня 2025 року. 

Це буде перший випадок розміщення українського оборонного заводу на території Данії.

Для роботи на данському ринку Fire Point створила дочірню компанію FPRT, яка вже отримала місцевий реєстраційний номер CVR та запустила офіційний сайт – fprt.dk.

Основним продуктом заводу стане тверде ракетне паливо, що не потребує заправки перед запуском, легко зберігається та забезпечує стабільне горіння. Саме такий тип пального використовується в українській крилатій ракеті "Фламінго".

Виробництво відповідатиме новому данському законодавству, що дозволяє уряду ігнорувати окремі регуляції та громадські скарги, якщо проєкт має критичне значення для оборони або цивільної безпеки. Закон набуде чинності вже цього місяця.

У внутрішньому листі, що потрапив у розпорядження DR, зазначається, що всі міністерства мають оцінити доцільність відступу від додаткових норм, щоб забезпечити своєчасний запуск виробництва.

Наприкінці літа ми писали, що Україна налагодила серійне виробництво ракет із дальністю 3000 км.

 

