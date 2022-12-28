Українця засудили до 11 років позбавлення волі за передачу інформації російським військам

росія мала намір використати цю інформацію для "підготовки та нанесення ракетних ударів" по ​​Краматорську Донецької області

Українець проведе 11 років у в'язниці за злив важливої ​​військової інформації російським військам, повідомили в Службі безпеки України, пише Sky News.

Чоловік, ім'я якого не називається, поділився позицією українських військ у Краматорську на сході України з російськими військами.

"Після початку повномасштабного вторгнення він збирав інформацію про дислокацію та пересування підрозділів сил оборони в прифронтових районах Донецької області. Перш за все, зловмисник намагався ідентифікувати бойові позиції та укріплення ЗСУ в районі Краматорська", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка заарештувала українська влада в березні. Зазначається, що він був "місцевим жителем, який добровільно пішов на співпрацю з ворогом".

"З метою отримання інформації військового характеру до чоловіка звернулася його однокласниця, яка є учасником одного з терористичних угруповань [ДНР] і перебуває на тимчасово окупованій території сходу України. Саме їй агент передавав конфіденційну інформацію про дислокацію українських військ. Про отриману інформацію вона доповідала ватажкам бойовиків і командуванню російських окупантів", - уточнили в СБУ.

Зазначалося, що росія мала намір використати цю інформацію для "підготовки та нанесення ракетних ударів" по ​​Краматорську Донецької області.