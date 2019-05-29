"Укроборонпром" зупинив випуск БТРів, бо їх не приймає Міноборони

"Ситуація пов’язана із проблемою у сфері стандартизації в ОПК. Її розв’язання вимагає скоординованих дій Верховної Ради України та низки державних органів"

ДП "Житомирський бронетанковий завод" призупинило роботу цеху з виробництва корпусів БТР-4, оскільки через застаріле законодавство Міністерство оборони України не приймає їх в експлуатацію.

Зазначається, що це вимушене рішення ухвалено керівництвом підприємства через відмову військової прийомки Міноборони допустити до експлуатації у військах БТР-4, корпуси яких виготовлені з бронесталі виробництва країн ЄС та НАТО, повідомляє прес-служба ДК "Укроборонпром".

"Ситуація пов’язана із проблемою у сфері стандартизації в ОПК. Її розв’язання вимагає скоординованих дій Верховної Ради України та низки державних органів", - йдеться у заяві Концерну.

"Внаслідок позиції військової прийомки Міноборони та через досі чинні архаїчні норми стандартизації призупинено спеціально створену виробничу лінію на житомирському заводі", - йдеться у повідомленні.

"Ситуація виглядає абсурдною, адже бронесталі, з яких виробляються бойові машини у США, Німеччині, Франції, Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Польщі та інших країнах світу, визнано непридатними для української бронетехніки", - додали у ДК.

Зазначається, що недопущення у виробництво європейських бронесталей спричинить критичні проблеми і на інших заводах бронетанкового кластеру Концерну, а також – у приватних компаніях.

Повідомляється, що на підприємствах "Укроборонпрому", зокрема, на ДП "Завод ім. В.Малишева", ДП "ХКБМ ім. Морозова" та ДП "Київський бронетанковий завод" також створено лінії з виробництва бронетранспортерів і планувалось серійне виготовлення БТР-4 та БТР-3, які мали замінити наявні зараз в ЗСУ бронетранспортери радянського виробництва.

"Серійне виробництво нових бойових машин залежить від поставок броньованої сталі і розраховане на її імпорт з країн ЄС. Адже єдине в Україні підприємство із зварювання корпусів з української бронесталі – приватне ТОВ "Лозовський ковальско-механічний завод" – не спроможне задовольнити потреби українського війська", - розповіли у Концерні.

В "Укроборонпромі" наголосили на необхідності якнайшвидшого вирішення проблеми стандартизації, зокрема щодо допуску у внутрішнє виробництво імпортних бронесталей.

Повідомляється, що з огляду на звернення працівників ДП "ЖБТЗ", для вивчення дій керівництва підприємства щодо призупинки лінії буде проведена позачергова перевірка фахівцями Концерну.

На час роботи комісії, з метою забезпечення її об’єктивності, директора "ЖБТЗ" Ігоря Пшеничного тимчасово відсторонили від обов‘язків.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України вніс до парламенту законопроект, який уможливлює проведення аудиту діяльності "Укроборонпрому" та забезпечення прозорості його діяльності.