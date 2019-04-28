Уперше у світі народився рідкісний носоріг шляхом штучного запліднення, - зоопарк Маямі

У зоопарку американського Маямі народився рідкісний індійський носоріг шляхом штучного запліднення.

Про це заявив сам зоопарк. Та наголосив, що носоріг є першим у своєму виді, який з'явився внаслідок викликаної овуляції та штучного запліднення, інформує "Громадське".

Носоріг став першим дитинчам для 7-річної Акуті. Після того, як вона потрапила до зоопарку Маямі, команда зоопарку сподівалася на її природне розмноження з нині 18-річним носорогом Суру. Утім після кількох "невдалих спроб" спеціалісти організації з розмноження та збереження SEZARC почали процес штучного запліднення у січні 2018.



Фото: Зоопарк Маямі

"Це дуже рідкісне народження важливе не лише для зоопарку Маямі, воно надзвичайно важливе для міжнародних зусиль зі збереження здорової популяції цього надчутливого виду під наглядом людини", - зазначили в зоопарку.

Стать новонародженої тварини поки що невідома.

За словами працівників зоопарку, в обох тварин "усе добре" після пологів. Утім вони зможуть більше дізнатися про їхній стан уже після обстеження ветеринарів. Їх допустять до тварин, коли впевняться - дитинча можна безпечно забирати від матері, яка його "добре захищає".



Фото: Зоопарк Маямі

"Дуже важливо, щоб мати й дитинча змогли встановити зв'язок, який може бути викликом для тварини, яка стає мамою вперше", - зазначили в зоопарку.

Зоопарк називає народження носорога "великою перемогою" для збереження виду. За даними Міжнародного фонду носорогів, індійських носорогів лишилося близько 3500 у світі. Вагітність тварин триває 15-16 місяців, народжують одне дитинча кожні 2-3 роки.

Нагадаємо, що зоозахисники в Німеччині здобули велику перемогу: звіроферма в місті Раден у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія припиняє роботу через тиск захисників тварин і суворого контролю ветеринарного відомства.