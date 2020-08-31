Уперше в історії літак із Ізраїлю прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів
На борту літака, який вирушив зі столиці Ізраїлю до столиці Об’єднаних Арабських Емірати, перебували ізраїльська й американська делегації, повідомляє "Громадське". США виступили посередником у нормалізації ізраїльсько-еміратських відносин.
Очільники делегацій США (Джаред Кушнер, Роберт О'Браєн) та Ізраїлю (Меїр Бен-Шабат) перед вильтом рейсу із Тель-Авіва до Абу-Дабі, 31 серпня 2020 року. Це перший в історії переліт із Ізраїлю до Об'єднаних Арабських Еміратів
Фото: EPA / Nir Elias
Унікальність рейсу полягає і в тому, що дозвіл на нього дала Саудівська Аравія - вона, на відміну від Еміратів, Ізраїль не визнає. Рейс LY971 пролетів над саудівським повітряним простором.
Перший в історії Ізраїлю державний візит до ОАЕ має завершитися визначенням дати, коли обидві країни офіційно підпишуть угоду про нормалізацію відносин у Вашингтоні. Це може статися вже у вересні, зазначає Al-Jazeera.
Початок нормалізації на Близькому Сході?
Американські чиновники стверджують: після Еміратів інші арабські держави також долучаться до визнання Ізраїлю, аби покласти край 70-річному арабо-ізраїльському конфлікту. Серед імовірних кандидатів, за версією ізраїльських посадовців, - Оман, Бахрейн і Судан. Жодна з них, утім, публічно це не коментувала.
Арабські держави історично чинили опір утворенню Ізраїлю як держави на Близькому Сході. Вони виступають проти існування Ізраїлю без гарантування прав місцевих мусульман у ньому. Прихильники ж створення Ізраїлю стверджують, що раніше на цих землях жили єврейські племена й існували єврейські держави.
Саме тому заснування в 1948 році Ізраїлю та його визнання на рівні ООН призвело до конфлікту між ним і арабським світом. Його загалом заведено називати арабо-ізраїльським конфліктом.
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