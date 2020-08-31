Уперше в історії літак із Ізраїлю прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів

31 серпня відбувся перший в історії рейс LY971 "Тель-Авів - Абу-Дабі", який символізував нормалізацію відносин між Ізраїлем і Об’єднаними Арабськими Еміратами - третьою арабською державою, яка погодилася формально визнати Ізраїль.

На борту літака, який вирушив зі столиці Ізраїлю до столиці Об’єднаних Арабських Емірати, перебували ізраїльська й американська делегації, повідомляє "Громадське". США виступили посередником у нормалізації ізраїльсько-еміратських відносин.

Очільники делегацій США (Джаред Кушнер, Роберт О'Браєн) та Ізраїлю (Меїр Бен-Шабат) перед вильтом рейсу із Тель-Авіва до Абу-Дабі, 31 серпня 2020 року. Це перший в історії переліт із Ізраїлю до Об'єднаних Арабських Еміратів

Фото: EPA / Nir Elias

Унікальність рейсу полягає і в тому, що дозвіл на нього дала Саудівська Аравія - вона, на відміну від Еміратів, Ізраїль не визнає. Рейс LY971 пролетів над саудівським повітряним простором.

Перший в історії Ізраїлю державний візит до ОАЕ має завершитися визначенням дати, коли обидві країни офіційно підпишуть угоду про нормалізацію відносин у Вашингтоні. Це може статися вже у вересні, зазначає Al-Jazeera.

Початок нормалізації на Близькому Сході?

Американські чиновники стверджують: після Еміратів інші арабські держави також долучаться до визнання Ізраїлю, аби покласти край 70-річному арабо-ізраїльському конфлікту. Серед імовірних кандидатів, за версією ізраїльських посадовців, - Оман, Бахрейн і Судан. Жодна з них, утім, публічно це не коментувала.

Арабські держави історично чинили опір утворенню Ізраїлю як держави на Близькому Сході. Вони виступають проти існування Ізраїлю без гарантування прав місцевих мусульман у ньому. Прихильники ж створення Ізраїлю стверджують, що раніше на цих землях жили єврейські племена й існували єврейські держави.

Саме тому заснування в 1948 році Ізраїлю та його визнання на рівні ООН призвело до конфлікту між ним і арабським світом. Його загалом заведено називати арабо-ізраїльським конфліктом.