Урсула фон дер Ляєн лишається на чолі Єврокомісії після провалу вотуму недовіри

09 жовтня 2025, 14:34
Урсула фон дер Ляєн лишається на чолі Єврокомісії після провалу вотуму недовіри
Фото: з вільного доступу
Більшість депутатів не підтримали ініціативи лівих і крайніх правих політичних сил.

Європейський парламентвідхилив два подання про вотум недовіри Європейській комісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Відповідне рішення було ухвалене під час пленарного засідання у Страсбурзі. 

Про це повідомляє портал Європейської правда.

Подання про відставку фон дер Ляєн подали політичні групи "Ліві" та крайньоправа фракція "Патріоти для Європи".

За вотум недовіри від "Лівих" проголосували 179 євродепутатів, 378 були проти, 37 утрималися. Подання від "Патріотів для Європи" підтримали 133 депутати, 383 — виступили проти, 78 утрималися.

Таким чином, чинний склад Єврокомісії залишається на посадах, а Урсула фон дер Ляєн продовжить виконувати обов’язки президента Єврокомісії.

Також вчора Парламент Франції відхилив ініціативу лівих щодо імпічменту Макрона.

 

Урсула фон дер Ляєнвотум

