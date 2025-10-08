Парламент Франції відхилив ініціативу лівих щодо імпічменту Макрона

Парламентська більшість не підтримала винесення питання на розгляд.

У Національній асамблеї Франції заблокували спробу лівих політичних сил ініціювати імпічмент президента Еммануеля Макрона на тлі загострення політичної кризи в країні.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

Ініціативу щодо початку процедури імпічменту подала ультраправа партія "Нескорена Франція" (LFI), її підтримали загалом 104 депутати з лівого табору. Однак у середу бюро Національної асамблеї проголосувало проти винесення цього питання на розгляд парламенту: десятеро членів виступили проти, п'ятеро – за, ще п'ятеро утрималися, включно з представниками правопопулістського "Національного об'єднання".

Попри провал ініціативи, ліві партії не відступають – вони вимагають від Макрона призначити прем'єр-міністра з їхніх лав.

Політична напруга у Франції зросла після того, як 6 жовтня у відставку подав новопризначений прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню. Це призвело до нової хвилі закликів до розпуску парламенту, проведення дострокових виборів та навіть до відставки самого президента.

У відповідь Макрон доручив Лекорню впродовж двох днів сформулювати "платформу дій і стабільності", яка могла б стати основою для виходу з кризи.

Днями ми писали, що експрем'єр Франції закликав Макрона достроково піти у відставку.

Ще днем раніше, 6 жовтня, прем'єр-міністр Франції Лекорню подав у відставку.