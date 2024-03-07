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ПОЛІТИКА

Урсулу фон дер Ляєн висунули кандидатом на посаду очільниці Єврокомісії на другий термін

07 березня 2024, 14:04
Урсулу фон дер Ляєн висунули кандидатом на посаду очільниці Єврокомісії на другий термін
Фото: з вільного доступу
Делегати ЄНП 400 голосами "за" і 89 "проти" затвердили кандидатуру фон дер Ляєн, яка претендуватиме на другий п’ятирічний термін на чолі Єврокомісії.

Європейські консерватори підтримали кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду президента Європейської комісії. Вона може очолити європейський орган вдруге.

Про це повідомляють Reuters та Euractiv.

Провідна політична група ЄС, правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП), проголосувала за підтримку Урсули фон дер Ляєн як свого кандидата на посаду глави президента Європейської комісії. Це сталося сьогодні, 7 березня, на з'їзді партії у Бухаресті.

Зазначається, що кандидатуру фон дер Ляєн підтримали 400 делегатів, 89 були "проти".

Урсула фон дер Ляєн очолює Європейську комісію останні п'ять років, це може бути її другим терміном на цій посаді. Рішення про це буде прийнято після європейських парламентських виборів у червні 2024 року.

Урсула фон дер Ляєн сьогодні виступила на з'їзді Європейської народної партії у Бухаресті. Вона перейшла до своєї передвиборчої кампанії та окреслила головні завдання.

Серед іншого також була підтримка Україна та посилення оборонно-промислого комплексу Європейського союзу.

ЄврокомісіяУрсула фон дер Ляєн

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