Уряд Канади згорнув план передачі Україні зброї

Це рішення не впливає на загальну підтримку України.

Канада відмовилася від планів передати Україні заборонену місцевим законодавством зброю, зібрану в рамках національної програми викупу. Виявилося, що більшість одиниць вогнепальної зброї непридатна для бойового застосування.

Про це повідомляє The Defense Post.

Пропозицію вперше оголосили наприкінці 2023 року, коли уряд колишнього прем’єр-міністра Джастіна Трюдо розширив список забороненої вогнепальної зброї до понад 2500 моделей. Це стало продовженням початкової заборони, яка складала близько 1500 моделей, запровадженої після масової стрілянини в Новій Шотландії у 2020 році. Тоді власників змусили або здати зброю за компенсацію, або її деактивувати.

Офіс міністра громадської безпеки Канади Гері Анандасангарі підтвердив скасування ініціативи з передачі цієї зброї Україні. Він зазначив, що вона "не була практичним або ефективним способом" підтримки України в обороні від росії.

Після оголошення програми Оттава пообіцяла допомогти підібрати придатну зброю, і українські посадовці зацікавилися невеликою партією. Офіс Анандасангарі повідомив, що більшість одиниць виявилися непридатними за стандартами НАТО. Після цього новий уряд прем’єр-міністра Канади Марка Карні скасував план.

Втім, уряд наголосив, що це рішення не впливає на загальну підтримку України. З моменту російського вторгнення у 2022 році вона склала приблизно 22 млрд канадських доларів (приблизно 15,8 млрд доларів США). З них 6,5 млрд канадських доларів (4,6 млрд доларів США) припало на військову допомогу.