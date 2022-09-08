НОВИНИКабінет міністрів почав роботу над державним бюджетом на 2023 рік. Урядовці зазначають, що це буде бюджет воєнної економіки, де пріоритетом залишається армія та безпека.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд почав роботу над держбюджетом на 2023 рік. У пріоритеті — армія та безпека
Уряд планує створити в межах держбюджету на 2023 рік Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти
Фото: з вільних джерел
Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він підкреслив, що при цьому Кабмін передбачає збереження виплат за всіма соціальними програмами.
Уряд планує створити в межах держбюджету на 2023 рік Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти, а також куди зможе перераховуватися прибуток низки державних підприємств.
Окрім того, уряд опрацьовує можливість того, щоб конфісковані російські активи та ресурси перш за все були спрямовані саме на відновлення житла людей.
Нагадаємо, прем'єр-міністр повідомляв, що у липня до державного бюджету України надійшло 170 млрд грн, з них 80 млрд грн — це гранти від партнерів і союзників.
Ще 90 млрд грн надійшли з податків та мит. За даними Державної казначейської служби, із них 35 млрд — це надходження від податку на додану вартість, а 20 млрд — від імпортованих товарів.
Також Шмигаль згадав про надходження від ЄС одного мільярда євро в межах макрофінансової допомоги. Кошти спрямують на фінансування першочергових бюджетних потреб.
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09 08 2022 19:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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