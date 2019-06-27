Уряд відсторонив Мосійчука з посади голови Держрезерву, він планує звернутися до суду
Суті провадження в уряді не пояснили, йдеться в "Радіо Свобода".
За словами голови Держрезерву Вадима Мосійчука, йому не надали можливості пояснити ситуацію. Він планує звернутися до суду для захисту честі та гідності.
Згідно із законодавством, основним завданнями Держрезерву є реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву. Це особливий запасом матеріальних цінностей, які використовують, зокрема, для забезпечення потреб України в особливий період.
Нагадаємо, від початку травня 2019 року обсяг міжнародних золотовалютних резервів скоротився на 1,2 мільярда доларів та вперше у цьому році опустився нижче позначки у 20 мільярдів доларів.
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