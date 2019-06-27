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Уряд відсторонив Мосійчука з посади голови Держрезерву, він планує звернутися до суду

Кабінет міністрів України відсторонив голову Державного агентства резерву України Вадима Мосійчука на час здійснення дисциплінарного провадження
Відповідне розпорядження датоване 26 червня.
Уряд відсторонив Мосійчука з посади голови Держрезерву, він планує звернутися до суду Фото: УНІАН

Суті провадження в уряді не пояснили, йдеться в "Радіо Свобода".

За словами голови Держрезерву Вадима Мосійчука, йому не надали можливості пояснити ситуацію. Він планує звернутися до суду для захисту честі та гідності.

Згідно із законодавством, основним завданнями Держрезерву є реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву. Це особливий запасом матеріальних цінностей, які використовують, зокрема, для забезпечення потреб України в особливий період.

Нагадаємо, від початку травня 2019 року обсяг міжнародних золотовалютних резервів скоротився на 1,2 мільярда доларів та вперше у цьому році опустився нижче позначки у 20 мільярдів доларів.

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27 06 2019 14:14
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