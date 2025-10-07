В Естонії засудили військовослужбовця, який шпигував на користь росії

Суд над громадянином Естонії, відбувся після того, як його спіймали на передачі інформації про військову присутність поблизу кордонів з країною-агресоркою.

Естонія засудила військовослужбовця добровільної оборонної організації, який шпигував на користь рф. Він отримав майже п’ять років ув’язнення.

Про це повідомляє Bloomberg.

Суд над Іваном Дмитрієвим, громадянином Естонії, відбувся після того, як його спіймали на передачі інформації про військову присутність поблизу кордонів з країною-агресоркою.

Він керував дронами для Оборонної ліги країни, а перед своїм арештом на початку 2025 року два місяці працював на Федеральну службу безпеки (ФСБ) росії. Згодом він уклав угоду зі слідством.

"Діяльність Дмитрієва могла бути надзвичайно шкідливою для безпеки Естонії в майбутньому", - наголосила естонська прокуратура.

Агентство повідомляє, що Дмитрієв брав безпосередню участь у військових навчаннях, спрямованих на відбиття можливої агресії росії.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Австрії оголосило персоною нон грата співробітника посольства росії у зв’язку зі шпигунським скандалом у австрійській нафтогазовій та хімічній групі OMV.