В Естонії збивали невідомий дрон, який пролітав біля військової бази

Поблизу військової бази, що на півдні Естонії, 17 жовтня помітили два дрони невідомого походження. Один із них збили союзники.

Про це 28 жовтня повідомила речниця Генерального штабу Збройних сил Естонії Лійс Ваксманн, пише ERR.

"17 жовтня о 16:30 союзники виявили поблизу 2-го піхотного містечка літаючі дрони, один з яких був збитий антидроновою рушницею", — сказала Ваксманн.

Естонські військові, поліціянти та прикордонники намагалися знайти збитий дрон, але в районі, де він, ймовірно, впав, його так і не знайшли.

Ваксманн додала, що Сили оборони не коментують більш детально інциденти, пов’язані з безпекою.

Видання зазначають, що військове містечко Reedo, поруч з яким помітили дрони, першочергово призначене для розміщення військових з країн-союзників, а також для Сил оборони Естонії.

Його відкрили рік тому й зараз там дислокується 5-й ескадрон 7-го кавалерійського полку армії США — бронетанковий розвідувальний підрозділ.