В Ірпінській міськраді знайшли агітацію за Порошенка: поліція вилучила її як речовий доказ

На місці події працівники поліції оглянули і в якості речового доказу вилучили пакет з агітаційною друкованою продукцією

У будівлі міської ради Ірпеня активісти знайшли агітаційні матеріали кандидата в президенти Петра Порошенка. Згодом всі матеріали вилучила поліція.

Першими агітацію помітили активісти руху ЧЕСНО, повідомляє "Громадське".

Фото з агітаційними матеріалами Порошенка опублікував депутат міськради від партії "Свобода" Лаврентій Кухалейшвілі.

Як можна побачити, в актовому залі міськради знаходились тисячі агітаційних листівок, газет, календарів і плакатів. За словами Кухалейшвілі, на місце приїхали працівники поліції, які не пускали нікого до актової зали і не давали знімати на камеру.

Як повідомили в поліції Київщини, 7 березня правоохоронці отримали повідомлення про порушення виборчого законодавства.

"На місці події працівники поліції оглянули і в якості речового доказу вилучили пакет з агітаційною друкованою продукцією. Працівники поліції встановили, що пакет залишив один з працівників міської ради. В його діях вбачаються ознаки порушення вимог Закону України "Про вибори Президента України" у частині проведення агітації в державних установах", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом поліція склала протокол про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, що у Києві поліцейські оштрафували чоловіка за те, що він вивісив плакат з агітаційною політичною рекламою на балконі.