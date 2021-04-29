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В Іспанії помер комік Хуан Борха - герой мема про чоловіка, який сміється

Борха вперше з'явився на іспанському телебаченні у 2000 році
В іспанському місті Севілья 28 квітня помер 65-річний комік та актор Хуан Хоя Борха, який був відомий по всьому світу завдяки мемам про чоловіка, який сміється.
В Іспанії помер комік Хуан Борха - герой мема про чоловіка, який сміється Хуан Хойя Борха Фото: Вісті

Іспанець помер у лікарні Ель Росіо після рецидиву хвороби серцево-судинної системи, повідомляє "Громадське". У вересні 2020-го чоловіку через проблеми з судинами ампутували ногу - з того часу він перебував у лікарні.

У 2021 році користувачі соцмереж після того, як дізналися про проблеми у Борха, зібрали йому 14 тисяч євро.

Борха вперше з'явився на іспанському телебаченні у 2000 році, він виступав під псевдонімом Ель Рісітас. Борха став відомим по всьому світу у 2015 році завдяки його давнішому інтерв'ю.

На одній з іспанських програм у 2007 році комік розповів справжню історію, як працював у молодості посудомийником. Він розповів, як залишив на ніч на березі моря брудні сковорідки, щоб їх було легше відчистити. Однак зранку виявив, що сковорідки зникли - їх віднесло з відливом. Свою історію іспанець перебиває заразним сміхом, який і став мемним.

Також Борха прославився завдяки збільшеному зображенню-реакції KEWK.

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29 04 2021 09:05
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