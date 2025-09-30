В ISW розкрили наслідки для російської армії від штурмів біля Добропілля

Збільшилася кількість російських штурмових груп і кількість солдатів, які переміщуються в кожній групі

Лише один з 10 російських солдатів досягає українських позицій на Новопавлівському напрямку. А в тактичному районі Добропілля армія рф втрачає щодня 10 бійців, порівняно з попереднім середнім показником від двох до п'яти осіб.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

29 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Так само, як і в Харківській області. Начальник штабу українського батальйону безпілотників, що діє на півночі Харківської області, 29 вересня заявив, що російські війська постійно використовують безпілотники над українськими позиціями та намагаються проникнути на них. А механізованих нападів у цьому районі вони не проводили з серпня 2025 року через удари українських дронів.