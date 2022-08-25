ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИРозробник Ніл Агарвал, відомий своїми невеликими розважальними сервісами, змайстрував новий сайт, де кожен може пофантазувати на тему зовнішнього вигляду наступного смартфона Apple.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В мережі з'явився сайт-конструктор, де кожен може створити iPhone своєї мрії
До віртуального смартфона можна приліпити лого Android, давно зниклу кнопку Home та навіть тримач для чашки
Фото: neal.fun
Зайшовши на веб-редактор, користувачів зустрічає iPhone 13 Pro. Смартфон представлений в абсолютно "голому" вигляді: відсутні вирізи, порти, кнопки та камери.
На один смартфон можна наліпити скільки завгодно деталей в будь-яких поєднаннях – поки на ньому не залишиться місця. Крім звичних елементів, там є навіть лого Android, давно зникла кнопка Home, порт HDMI, телескопічна антена, колесо Pro Wheel і навіть тримач для чашки – чим далі за списком, тим вище градус абсурду.
На виході сервіс пропонує зробити короткий демонстраційний ролик свого дітища.
Нагадаємо, презентація нових моделей iPhone очікується 7 вересня, рівно через два тижні. Це буде найраніший анонс айфонів з 2016 року.
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