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В мережі з'явився сайт-конструктор, де кожен може створити iPhone своєї мрії

До віртуального смартфона можна приліпити лого Android, давно зниклу кнопку Home та навіть тримач для чашки
Розробник Ніл Агарвал, відомий своїми невеликими розважальними сервісами, змайстрував новий сайт, де кожен може пофантазувати на тему зовнішнього вигляду наступного смартфона Apple.
В мережі з Фото: neal.fun
Зайшовши на веб-редактор, користувачів зустрічає iPhone 13 Pro. Смартфон представлений в абсолютно "голому" вигляді: відсутні вирізи, порти, кнопки та камери.
 
На один смартфон можна наліпити скільки завгодно деталей в будь-яких поєднаннях – поки на ньому не залишиться місця. Крім звичних елементів, там є навіть лого Android, давно зникла кнопка Home, порт HDMI, телескопічна антена, колесо Pro Wheel і навіть тримач для чашки – чим далі за списком, тим вище градус абсурду.
 
На виході сервіс пропонує зробити короткий демонстраційний ролик свого дітища.
 
Нагадаємо, презентація нових моделей iPhone очікується 7 вересня, рівно через два тижні. Це буде найраніший анонс айфонів з 2016 року.
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25 08 2022 10:25
ТЕГИ: iPhone, Apple
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