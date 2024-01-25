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У Нідерландах заарештували трьох осіб за підозрою в поставках військового обладнання росії – Politico

25 січня 2024, 10:49
У Нідерландах заарештували трьох осіб за підозрою в поставках військового обладнання росії – Politico
Фото: gettyimages.com
В рамках спецоперації були проведені рейди і в інших країнах: Естонії, Латвії, Німеччині і Канаді.

В Нідерландах було заарештовано трьох осіб за підозрою в ухиленні від антиросійських санкцій. 

Про це йдеться в заяві агентства Євроюст, яке допомагало координувати розслідування, повідомляє Politico.

На початку місяці голландський уряд заарештував трьох осіб в рамках масштабного розслідування міжнародної мережі контрабандистів, яка ймовірно працювала для ухилення від санкцій ЄС проти росії.

Служба фінансової інформації та розслідувань Нідерландів заявила, що затримала трьох осіб у віці близько 50 років з Дімена і Гааги. 

Двоє з підозрюваних були адміністраторами зареєстрованої в Нідерландах компанії, яка була створена в 2017 році і яка експортувала в рф технологічне та лабораторне обладнання з потенційними військовими цілями. 

Євросоюз ввів цілу низку санкцій після повномасштабного вторгнення кремля в Україну в 2022 році.
Проте ці заходи зазнали критики за те, що залишили занадто багато лазівок.

Арешти були проведені 9 січня. 

Крім того, рейди також пройшли в Естонії, Латвії, Німеччині та Канаді.

 
РосіяНідерландиарештпоставкивійськове обладнання

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