В ОБСЄ з'явилася спецпредставниця щодо викрадення та депортації українських дітей

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі з’явилася спеціальна представниця з питань викрадення та депортації українських дітей. Нею стала шведська парламентарка Каріна Едебрінк.

Про це заявили в ОБСЄ.

Там розповіли, що посадовиця була глибоко залучена до питання викрадення та депортації українських дітей як спеціальна доповідачка Парламентської групи підтримки України в Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Так, у липні цього року вона опублікувала детальний звіт, під назвою "Викрадення та депортації українських дітей росією", у якому закликає до посилення міжнародної співпраці, зокрема через Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей та ініціативу президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

"Вкрай важливо, щоб ми об’єднали зусилля на міжнародних платформах, у коаліціях та асамблеях, щоб покласти край незаконним викраденням людей росією. Разом ми можемо допомогти повернути цих дітей додому", — заявила Едебрінк.

Станом на жовтень цього року Україна підтвердила незаконне вивезення понад 19 тисяч дітей.