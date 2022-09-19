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В Одесі планують створити комплекс про імперське минуле, куди перемістять частину пам'ятників

Ольга
Матарикіна
Зараз відбуваються консультації з громадськістю міста
В Одесі планують створити комплекс про імперське минуле, куди перемістять частину пам Фото: RT
Одеський мер Геннадій Труханов заявив, що в Одесі має бути створений парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого" - туди мають перемістити частину архітектурних пам'яток Одеси.
 
"Впевнений, що в Одесі має бути створений єдиний парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого". Куди має бути переміщена частина архітектурних пам'яток Одеси", - сказав він.
 
За словами Труханова, він проти того, щоб "підходити до своєї історії вибірково", оскільки "переписування та забуття свого минулого згодом призводять до фатальних помилок у майбутньому". Він сказав, що історію слід "не переписувати, а переосмислювати" і "наш обов'язок – допомогти майбутнім поколінням українців сформувати ставлення до сторінок минулого нашої країни".
 
Зазначається, що зараз стартують консультації з громадськістю у форматі інтернет-конференції, передбачені Статутом міста, за підсумками якої буде сформульовано основні позиції для голосування.
 
 
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19 09 2022 09:36
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