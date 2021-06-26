В Україні другу добу поспіль зробили рекордну кількість щеплень проти COVID-19 - 97 тисяч
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, зазначає "Громадське".
Днем раніше, протягом 24 червня, в Україні також зробили рекордну кількість щеплень проти COVID-19 - 96 180.
Вакцинацію 25 червня здійснювали 623 мобільні бригади, 1 229 пунктів щеплення та 20 центрів вакцинації населення. Найбільше щеплень за добу зробили у Києві - 13 009. Також серед добових лідерів Дніпропетровська (9 877) та Полтавська (6 750).
Натомість найменше вакцинували за добу у Тернопільській (826), Кіровоградській (957) та Чернівецькій (1 528).
Перше з двох щеплень в Україні отримали 1 871 509 людей, а повністю вакцинувалися (отримали обидві дози) - 550 966 (з них двоє людей першу дозу отримали за кордоном). Загалом в країні провели 2,4 млн щеплень.
З початку кампанії з вакцинації найбільше щеплень зробили у Києві (309 548), а також у Дніпропетровській (204 287) та Київській (161 607) областях. Натомість найменше - у Чернівецькій області (41 567).
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