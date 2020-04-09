В Україні наявні 35 тисяч ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус
Про це він заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає РБК - Україна.
Степанов звернув увагу, що Україна може зіткнутися з нехваткою лікарів.
"Адже хоча зараз в нас 35 тисяч ліжкомісць, ми можемо зіткнутися з ситуацією, коли банально не вистачить лікарів. Ми не можемо зняти всіх лікарів з їх прямих обовязків і поставити боротися з Covid-19", - сказав міністр.
Він зазначив, що МОЗ готується до всіх можливих сценаріїв.
"Станом на початок вересня у 315 закладах охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на COVID-19, наявні 26 тисяч ліжок. А в резерві ще 213 лікарень, готових прийняти таких хворих... із загальним числом ліжок майже 9 тисяч. Сумарна кількість ліжок - 35 тисяч. Ви могли забути, але на початку коронавірусної епідемії було всього готових до прийому хворих 12704 ліжка", - додав Степанов.
Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.
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