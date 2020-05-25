В Україні після карантину дозволили працювати дитсадкам: правила для дітей, батьків та персоналу

В Україні з понеділка, 25 травня, свою роботу після карантину почали поновлювати дитячі садки. Їх закрили ще 12 березня.

Фото: ngs42.ru

Таке рішення раніше ухвалив уряд, повідомляє "Громадське". У Міністерстві охорони здоров’я нагадали про правила роботи дошкільних навчальних закладів в умовах пандемії. Правила для дітей: температурний скринінг перед прийомом та кожні 4 години;

обмеження самостійного доступу до дезінфекторів;

навчання заходам безпеки в ігровій формі;

гнучкий графік прогулянок та занять;

обмеження кількості дітей у групах;

максимально можливе дистанціювання;

обмежена кількість занять та ігор з фізичним контактом;

обмежене одночасне харчування та перебування за одним столом;

заборона м’яких іграшок;

повна відмова від багаторазових рушників;

відмова від килимів із довгим ворсом;

використання змінного взуття у приміщенні;

збільшення кількості прогулянок і занять просто неба. Правила для батьків: обов’язково маски або респіратори;

заборона масових заходів за участю батьків;

ранковий прийом та передача дітей в кінці дня на вулиці;

батьківські збори - дистанційно. Нагадаємо, що в Україні відкрили дитячий онлайн-садок

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