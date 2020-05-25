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В Україні після карантину дозволили працювати дитсадкам: правила для дітей, батьків та персоналу

В Україні з понеділка, 25 травня, свою роботу після карантину почали поновлювати дитячі садки. Їх закрили ще 12 березня.
В Україні після карантину дозволили працювати дитсадкам: правила для дітей, батьків та персоналу Фото: ngs42.ru

Таке рішення раніше ухвалив уряд, повідомляє "Громадське". У Міністерстві охорони здоров’я нагадали про правила роботи дошкільних навчальних закладів в умовах пандемії.

Правила для дітей:

  • температурний скринінг перед прийомом та кожні 4 години;
  • обмеження самостійного доступу до дезінфекторів;
  • навчання заходам безпеки в ігровій формі;
  • гнучкий графік прогулянок та занять;
  • обмеження кількості дітей у групах;
  • максимально можливе дистанціювання;
  • обмежена кількість занять та ігор з фізичним контактом;
  • обмежене одночасне харчування та перебування за одним столом;
  • заборона м’яких іграшок;
  • повна відмова від багаторазових рушників;
  • відмова від килимів із довгим ворсом;
  • використання змінного взуття у приміщенні;
  • збільшення кількості прогулянок і занять просто неба.

Правила для батьків:

  • обов’язково маски або респіратори;
  • заборона масових заходів за участю батьків;
  • ранковий прийом та передача дітей в кінці дня на вулиці;
  • батьківські збори - дистанційно.

Нагадаємо, що в Україні відкрили дитячий онлайн-садок

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25 05 2020 10:50
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