CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні з понеділка, 25 травня, свою роботу після карантину почали поновлювати дитячі садки. Їх закрили ще 12 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні після карантину дозволили працювати дитсадкам: правила для дітей, батьків та персоналу
Фото: ngs42.ru
Таке рішення раніше ухвалив уряд, повідомляє "Громадське". У Міністерстві охорони здоров’я нагадали про правила роботи дошкільних навчальних закладів в умовах пандемії.
Правила для дітей:
- температурний скринінг перед прийомом та кожні 4 години;
- обмеження самостійного доступу до дезінфекторів;
- навчання заходам безпеки в ігровій формі;
- гнучкий графік прогулянок та занять;
- обмеження кількості дітей у групах;
- максимально можливе дистанціювання;
- обмежена кількість занять та ігор з фізичним контактом;
- обмежене одночасне харчування та перебування за одним столом;
- заборона м’яких іграшок;
- повна відмова від багаторазових рушників;
- відмова від килимів із довгим ворсом;
- використання змінного взуття у приміщенні;
- збільшення кількості прогулянок і занять просто неба.
Правила для батьків:
- обов’язково маски або респіратори;
- заборона масових заходів за участю батьків;
- ранковий прийом та передача дітей в кінці дня на вулиці;
- батьківські збори - дистанційно.
Нагадаємо, що в Україні відкрили дитячий онлайн-садок
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25 05 2020 10:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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