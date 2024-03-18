В ЄС засудили "вибори" у рф, але уникнули обговорення їхніх результатів

Однак підкреслили, що результати їх "проведення" на окупованих територіях України не мають правової сили.

Європейський Союз розкритикував проведення президентських "виборів" у росії, вказавши, що вони відбулися в умовах жорстких обмежень та ускладнені незаконною агресивною війною росії проти України.

Про це йдеться в заяві від імені високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

В заяві нагадали про нещодавню смерть у тюрмі російського опозиціонера Алєксєя Навального та зазначили, що вибори відбулися "в умовах політичного простору, який постійно звужується, що призвело до тривожного зростання порушень громадянських і політичних прав, не дозволило балотуватися багатьом кандидатам, в тому числі всім тим, хто виступає проти незаконної агресивної війни росії, позбавило російських виборців реального вибору і значно обмежило їхній доступ до достовірної інформації".

При цьому в ЄС зазначили, що продовжуватимуть підтримувати роботу російських громадських організацій, правозахисників та незалежних ЗМІ в рф та засмучені, що спостерігачів ОБСЄ/БДІПЛ не запросили на вибори в рф.

"Це суперечить зобов'язанням росії в рамках ОБСЄ і позбавило російських виборців та інституцій неупередженої та незалежної оцінки цих виборів", - йдеться в заяві.

Також в ЄС підкреслили, що рішуче засуджують незаконне проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих росією територіях України.

"Так звані "вибори" на цих територіях є ще одним очевидним порушенням Росією міжнародного права, включаючи Статут ООН, а також незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. … Європейський Союз вкотре заявляє, що не визнає і ніколи не визнає ані проведення цих так званих "виборів" на території України, ані їхні результати. Вони є нікчемними і не можуть мати жодної юридичної сили. Політичне керівництво росії та ті, хто причетний до їх організації, відповідатимуть за наслідки цих незаконних дій", - зазначено в офіційній позиції ЄС.

Водночас в заяві Борреля не згадується про "результати" "виборів" у росії та "перемогу" владіміра путіна.

Зазначимо, що Центральна виборча комісія росії заявила, що опрацювала уже 99,76% протоколів згідно з якими перемагає владімір путін із результатом 87,29%. Офіційно його планують оголосити переможцем 21 березня.