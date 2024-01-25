В Євросоюзі викиди від викопного палива сягнули мінімуму за 60 років – The Guardian

В Європейському Союзі зафіксували на 8% менше викидів вуглекислого газу зі спаленого викопного палива минулого року.

ЄС спромігся знизити ці викиди до найнижчого рівня за 60 років.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на висновки фінського Центру досліджень енергії та чистого повітря

"Викиди вуглецю в ЄС нарешті впали до рівня, який був очевидним у поколінні моїх батьків у 1960-х роках. Проте за цей період економіка зросла втричі, що свідчить про те, що зі зміною клімату можна боротися, не відмовляючись від економічного зростання", – заявив аналітик CREA Ісаак Леві.

За підрахунками Центру, більше половини скорочення викидів сталося завдяки використанню чистішої електроенергії.

Згідно з галузевими даними, минулого року Євросоюз побудував рекордні обсяги сонячних панелей і вітрових турбін, і зміг виробляти більше електроенергії з дамб і атомних електростанцій.

Леві додав, що скорочення викидів на 8% слід відзначати, але потрібно зробити більше, щоб ЄС припинив використовувати викопне паливо, зменшивши залежність від нафтодержав, таких як Росія, і водночас зробивши світ кращим місцем для наступного покоління.

Спеціалісти вважають, що зниження попиту на електроенергію, спричинене гарною погодою, спричинило на 8% падіння викидів від викопного палива.