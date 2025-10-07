Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Вашингтон сумнівається, чи зможе контролювати використання ракет Tomahawk Україною

07 жовтня 2025, 15:28
Фото: cnn.com
Відомо, що у Києві запевняють, що ракети Tomahawk дадуть Україні можливість атакувати військові цілі в глибині території рф.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "прийняв рішення" про продаж ракет великої дальності Tomahawk країнам НАТО для їхнього постачання для України. Водночас, як повідомило джерело Axios, яке близьке до українського уряду, представники адміністрації американського лідера занепокоєні щодо того, чи зможуть США контролювати використання цих ракет Україною після їхнього придбання країнами НАТО. 

Відомо, що у Києві запевняють, що ракети Tomahawk дадуть Україні можливість атакувати військові цілі в глибині території рф та допоможуть стримати російського диктатора владіміра путіна, а також змусять його сісти за стіл перемовин. 

"Я практично прийняв рішення", - наголосив Трамп, коли в нього запитали, чи прийняв він рішення про постачання цих ракет. 

Водночас він додав, що хоче знати, що українці планують робити з ракетами, перш ніж постачати їх. 

"Куди вони їх відправляють, я думаю, я повинен буду задати це питання. Я б задавав деякі питання. Я не хочу ескалації", - підкреслив президент США. 

Своєю чергою український чиновник та джерело, близьке до українського уряду, кажуть, що не знають, яке саме рішення прийняв Трамп. 

Відомо, що путін заявив, що постачання ракет Tomahawk Україні стане "абсолютно новим, якісно новим етапом ескалації". За його словами, Україна не зможе використовувати ракети без прямої участі США, внаслідок чого станеться пряма конфронтація між Америкою та росією, що знищить будь-який позитивний прогрес у відносинах між країнами. 

СШАДональд Трампвійна в УкраїніTomahawk

