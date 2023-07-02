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Ватикан наразі не має плану щодо початку мирних перемовин у російсько-українській війні – Reuters

02 липня 2023, 20:09
Ватикан наразі не має плану щодо початку мирних перемовин у російсько-українській війні – Reuters
Джерело: president.gov.ua
Папа Римський Франциск у травні попросив Дзуппі, голову Єпископської конференції Італії, здійснити миротворчу місію, щоб спробувати допомогти припинити війну в Україні.

Спеціальний представник Папи Римського, кардинал Маттео Дзуппі заявив, що його місія до москви була зосереджена на гуманітарних питаннях і не передбачала жодних обговорень мирного плану щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Цього тижня у москві Дзуппі зустрівся з одним із радників президента владіміра путіна Юрієм Ушаковим і главою РПЦ, патріархом Кирилом. Раніше в червні він також відвідав Київ для переговорів з президентом Володимиром Зеленським.  

Кардинал додав, що всі зустрічі "були важливими, особливо в гуманітарних аспектах, на яких ми зосередилися. Немає ні мирного плану, ні посередництва".
 
"Є велике бажання покласти край насильству і зберегти людське життя, починаючи з захисту найменших", − сказав він.

Найближчими днями Дзуппі зустрінеться з Папою Франциском, щоб обговорити результати зустрічей.

Ватиканвійна в Україніросія окупантиМирні ініціативи

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