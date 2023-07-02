Ватикан наразі не має плану щодо початку мирних перемовин у російсько-українській війні – Reuters
Спеціальний представник Папи Римського, кардинал Маттео Дзуппі заявив, що його місія до москви була зосереджена на гуманітарних питаннях і не передбачала жодних обговорень мирного плану щодо війни в Україні.
Про це повідомляє Reuters.
Цього тижня у москві Дзуппі зустрівся з одним із радників президента владіміра путіна Юрієм Ушаковим і главою РПЦ, патріархом Кирилом. Раніше в червні він також відвідав Київ для переговорів з президентом Володимиром Зеленським.
Найближчими днями Дзуппі зустрінеться з Папою Франциском, щоб обговорити результати зустрічей.