Вбивство Парубія було ретельно підготовлене – Зеленський

30 серпня 2025, 17:50
Вбивство Парубія було ретельно підготовлене – Зеленський
Наразі робиться все для розкриття злочину, заявив президент України
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко проводять регулярні доповіді президенту України Володимиру Зеленському щодо вбивства колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.
 
Про це український лідер повідомив у своєму Telegram-каналі.
 
"Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно – всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину", - сказав Зеленський.
 
Він також додав, що до розслідування залучена Служба безпеки України, зокрема була проведена розмова з очільником СБУ Василем Малюком.
 
"Доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію. Мої співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія. Вічна памʼять!" - додав Зеленський.
 
Нагадаємо, що у суботу, 30 серпня, невідомий здійснив серію пострілів у нардепа Андрія Парубія посеред Львова. У медіа з'явилася інформація, що стрільцем був кур’єр служби Glovo, який після цього сховав пістолет у сумку та поїхав з місця події.
 
