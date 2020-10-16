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Вчені з Оксфорда створили тест на коронавірус, який показує результат за 5 хвилин

Упродовж півроку отримають дозвіл на використання
Дослідники з Оксфордського університету (Велика Британія) розробили швидкий тест на COVID-19, який демонструє результат за менш ніж 5 хвилин.
Вчені з Оксфорда створили тест на коронавірус, який показує результат за 5 хвилин Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у науковому дослідженні «Виявлення та ідентифікація вірусів», опублікованому на сервері препринтів MedRxiv (тобто ще не пройшов рецензування), повідомляє "Громадське".

Працює тест у такий спосіб: у мазках пацієнтів не шукають геном коронавірусу, як роблять у стандартних тестах, а «підсвічують» вірусні частки короткими флуоресцентними ланцюжками ДНК, після чого за допомогою мікроскопа роблять зображення зразка, на яких можна побачити сотні мічених вірусів, якщо, звісно, коронавірус у зразку є.

Вчені зазначають, що «швидкий та економічно вигідний тест» здатний виявити коронавірус та відрізнити його від інших вірусів з високою точністю. Автори дослідження планують до кінця року зареєструвати свій винахід, у 2021 році почнуть масове виробництво тестів і розраховують, що упродовж півроку отримають дозвіл на їхнє використання.

Дослідники вважають, що їхній експрес-тест допоможе тестувати більшу кількість людей порівняно з наявним ПЛР-тестуванням, а ще даватиме точніший результат.

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16 10 2020 12:11
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